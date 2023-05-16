شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الأورمان بالحوار الوطنى: المجتمع المدنى يقدم 30% من الخدمة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود فؤاد، الرئيس التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان، إن التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي وصل لدرجة من التكامل فى تقديم الخدمات للأسر الأكثر احتياجا بصورة كبيرة جدا خلال الفترة الأخيرة.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الثانية للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني اليوم، والتى جاءت بعنوان "برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة" - لجنة العدالة الاجتماعية "وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله".

وأوضح فؤاد، خلال كلمته اليوم، أن ميزانية جمعية الأورمان تبلغ 1.7 مليار جنيه سنويا، وقبل التحالف الوطنى كان الجمعيات تعمل منفردة، وهناك بعض الأسر كانت تأخد مساعدات من 5 جمعيات فى نفس الوقت فى حين أن هناك أسر لا تستطيع الحصول على المساعدات لانها لا تمتلك آليات للوصول للجمعيات الخيرية، ومن ثم جاء التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي للعمل تحت مظلة واحدة، وأن يكون هناك تكاملًا بين كافة مؤسسات العمل الأهلى التنموى.

وأشار فؤاد، إلى أن المجتمع المدنى يتحمل 30% من الخدمة الصحية على مستوى الجمهورية، كونه ضلعًا من أضلاع التنمية الأساسية، وسنمضي فى طريق التنمية وسنعبر هذه الأزمة على خير .

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.