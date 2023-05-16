شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة ضمان الجودة يشرح للنواب خطة العمل والتطوير خلال المرحلة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الدكتور علاء كمال الدين عشماوي رئيس هيئة ضمان جودة التعليم، إن الهيئة تشهد تطويرًا في الكثير من المحاور، أبرزها محور الملف الدولي وعمل شراكات مع جهات دولية، بالإضافة إلى الاعتماد المتبادل مع هيئات دولية في الخليج وأمريكا.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة التعليم بمجلس النواب، مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024 فيما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهات التابعة لها (الأكاديمية المهنية للمعلمين – المركز القومى للامتحانات – الهيئة العامة لمحو الأمية – المركز الإقليمي لتعليم الكبار– المركز القومى للبحوث التربوية) فى مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024.

وقال رئيس هيئة ضمان جودة التعليم:" نستهدف الوصول إلي الاعتماد ونشر ثقافة الجودة وذلك بالتعاون مع جهات دولية لها خبرة هذا المجال.

و بشأن موازنة الدولة، قال :" الموازنة وصلت 58 مليونا في العام المالي الجديد".

وعقب الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب:" أن اللجنة أقرت تعديلات مشروع قانون الهيئة وتم اعتماده من مجلس النواب، وبالتالي نحن ندعم الهيئة وعملها".