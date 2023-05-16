شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يشيد خلال لقاء رئيس أذربيجان بالعلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بإلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، وذلك في إطار زيارته الرسمية لجمهورية أذربيجان تلبيةً لدعوة رئيسة برلمان أذربيجان.

وأشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال اللقاء بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين على كافة الأصعدة والمستويات بما يتناسب مع العلاقات التاريخية الراسخة والذي تُوج بالزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أذربيجان مؤخراً، مؤكداً على حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي مع أذربيجان في كافة المجالات.

من جانبه، أعرب إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان عن بالغ تقديره للعلاقات التي تربط أذربيجان بمصر مؤكداً على تقديرة للزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية مؤخراً إلى أذربيجان والتي أعطت دفعة نوعية للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.