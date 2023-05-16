شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطنى: السياحة في مصر بيئة خصبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور سمير صبرى مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي بالحوار الوطنى، على أهمية الاستثمار في قطاع السياحة، وخاصة في قطاعات الفندقة والمنشآت السياحية والتعاون مع شركات المقاولات والاستثمار في مجال النقل السياحي بكل أشكاله.

وشدد خلال كلمته بالجلسة النقاشية الثانية للجنة السياحة "إحدى لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني"، والتي جاءت بعنوان "وسائل التحفيز الاستثماري السياحي بكافة أشكاله"، وذلك برئاسة نورا علي مقرر لجنة السياحة، وأماني الترجمان مقرر مساعد لجنة السياحة، على السياحة في مصر بيئة خصبة، وكل المقومات قائمة، ولكن لا بد من تسهيلات في هذا القطاع وخاصة للشركات الدولية عابرة للحدود، مع ضرورة الاستثمار في العنصر البشري.