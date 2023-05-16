شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية بزيادة مخصصات إنتاج التقاوى ومقاومة سوسة النخيل بموازنة ٢٣/٢٤ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، بتوفير المبالغ المطلوبة لاستكمال جهود ومشروعات وزارة الزراعة في عدد من القطاعات بقيمة اجمالية نحو 3.249 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم والمخصص لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيما يخص وزارة الزراعة للعام المالي الجديد 2023/2024.

وجاء من بين تلك القطاعات والمشروعات، ما يخص شتلات القصب وإنتاج تقاوى الخضر، ومشروع مقاومة الأمراض مثل سوسة النخيل وذبابة الفاكهة وغيرها من الآفات.

وتصمنت أيضا المبالغ المخصصة للقوافل البيطرية، بهدف الحفاظ علي الثروة الحيوانية، مخصصات الحقول الإرشادية، والإرشاد الزراعى، نظرا لأهمية التوعية الزراعية في تلك الفترة التى تتطلب تكثيف الجهود لمواجهة التحديات العالمية.

وقال النائب هشام الحصرى، إن قطاع الزراعة يعد من القطاعات الهامة بالدولة حاليا، في ظل التداعيات العالمية في ملف الغذاء، ما يتطلب تكثيف كل الجهود في مواجهة تلك التداعيات والتغيرات المناخية.

وأوضح: نستهدف من الموازنة الجديدة زيادة حجم الإنتاجية، لاسيما في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية والخضر وشتلات قصب السكر، بالإضافة إلى مقاومة سوسة النخيل وغيرها من الآفات التى تهاجم الزراعات الهامة، إلى جانب التوسع في القوافل البيطرية، وتطوير المكينة الزراعية، وكذلك العمل على زيادة أجور العاملين.