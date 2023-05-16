شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت عبد القوى: التحالف الوطنى للعمل الأهلى وفر 13 مليار جنيه للفئات الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن لدينا تجربة جيده وناجحة في الحماية وهو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الثانية للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني اليوم، والتى جاءت بعنوان "برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة" - لجنة العدالة الاجتماعية "وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله".

وتابع عبد القوى:" الحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي استطاع أن يوفر 13 مليار جنيه للمواطنين الأكثر احتياجا، ومساعدة 150 ألف من المزارعين ، ومعالجة 5 مليون مواطن، بالإضافة إلى تقديم مساعدات غذائية استفاد منها أكثر من 6 مليون مواطن وهى مبادرة كتف في كتف.

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن ما أدي إلى نجاح التحالف الوطني هو امتلاكهم لقاعدة بيانات جيدة، لافتا أن هناك مجتمع واعد وهو المجتمع الأهلى ويمكن أن يساعد في تحقيق العدالة الاجتماعية ، ولذلك لابد من إزالة العقبات التى تواجه العمل الأهلى فى مصر.

وطالب عبد القوى، تعديل قانون 149 لسنة 2019 لتخفيف الأعباء عن الجمعيات الأهلية، بما يتيح لهم دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة، وكذلك تعديل قواعد صندوق دعم الجمعيات الأهلية، وتعديل قانون المسنين والذي يعانى منه 7 ملايين مواطن ممن بلغوا سن المعاش، مؤكدا أنهم يعانون أشد المعاناه ، حيث أنهم يتلقون مبالغ ضئيلة جدا ، ويحتاجون إلى المزيد من الدعم.

وشدد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن المرحلة المقبلة تحتاج المزيد من الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لافتا إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي تحتاج إلي زيادة الجهد من أجل الوصول إلي اكبر عدد من الأسر الأولى بالرعاية خاصة في ظل ما تعانيه الوزارة من نقص في الموظفين الذين لا يستطيعون أن يقوموا بكل الأعمال داخل مبادرة تكافل وكرامه.

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.