شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجلسة الثانية لمناقشة التحفيز الاستثماري السياحي بالحوار الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بدأت منذ قليل الجلسة النقاشية الثانية للجنة السياحة لمناقشة وسائل التحفيز الاستثماري السياحي بكافة أشكاله، برئاسة نورا علي مقرر لجنة السياحة وأماني الترجمان مقرر مساعد لجنة السياحة، وذلك بمركز المؤتمرات بأرض المعارض مدينة نصر.

وكانت الجلسة النقاشية الأولى للجنة السياحة "إحدى لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني" ، لمناقشة قضية «صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها.

جاء ذلك بحضور الدكتور ضياء رشوان منسق عام الحوار الوطني، والدكتور احمد جلال المقرر العام للمحور الاقتصادي، والدكتورة أماني الترجمان مقرر مساعد اللجنة، بالإضافة إلى بعض أعضاء مجلس الأمناء والمشاركين من مختلف القوى السياسية والأحزاب.

ومن المرتقب أن تناقش اللجنة في جلستها الثانية قضية «وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله».