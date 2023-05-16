شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل حزب الريادة بالحوار الوطنى: الحماية الاجتماعية نجحت فى مصر بشكل كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت ماجدة محمود أحمد عبد العال، كبير مراسلى التليفزيون المصر، وممثلة حزب الريادة بالحوار الوطنى، إن تجربة برامج الحماية الاجتماعية نجحت فى مصر بشكل كبير.

وتابعت: "وذلك بشهادة عدد من المنظمات الدولية، والتى أشادت بدور مصر فى السعى نحو تحقيق الحماية الاجتماعية"، مطالبة بضرورة وجود قاعدة بيانات وشبكة تحول رقمى من أجل وصول الدعم لمستحقيه، وخصوصا فى الريف.

وأضافت خلال كلمتها بالجلسة الثانية للحوار الوطنى اليوم الثلاثاء، تحت عنوان: «برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة»، لجنة العدالة الاجتماعية، أن البنك الدولى رحب باتخاذ مصر خطوات بتوسيع النطاق المستهدف للإنفاق على الحماية الاجتماعية، أن مبادرة "حياة كريمة" نتج عنها تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الريفية.

وطالبت ماجدة محمود، ضرورة تقديم عدد من برامج التوعية للحد من الزيادة السكانية، بالإضافة إلى محاولة تحسين دخل العاملين بالدولة خاصة فى ظل التضخم الاقتصادى الذى يشهده العالم أجمع، مقترحة مساعدة المستفيدين من مبادرة "حياة كريمة" بالريف من خلال تقديم عمل مشروعات صغيرة، توزع بشكل عادل، لتساهم فى زيادة الانتاج.

ويذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.