شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة بالتنسيقية تطالب بتعظيم سياحة اليخوت.. وتؤكد: نعانى خلال إصدار التصاريح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب، وكيل لجنة السياحة بمجلس الشيوخ، على أهمية سياحة اليخوت ودورها فى تعظيم إيرادات القطاع.

وقالت خلال كلمتها بالجلسة النقاشية الثانية للجنة السياحة "إحدى لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني"، والتي جاءت بعنوان "وسائل التحفيز الاستثماري السياحي بكافة أشكاله": "البحر المتوسط به ٢٠٠ ألف يخت نصيب مصر منهم ٥٠٠ يخت فقط وهذا يرجع لمجموعة من التحديات تتمثل في صعوبة إصدار التصاريح والإجراءات".

وذكرت أن "السائح لا يريد تضييع الوقت في ظل وجود دول أخرى لديها منظومة سريعة تصدر التصاريح أونلاين بشكل رقمي لذلك يجب وضع هذه الأمور في الاعتبار"، مشددة على ضرورة النظر لإشكالية التفتيش الجمركى، واصفة إياه بالطارد.

وطالبت سعيد بضرورة اصدار نظام رقمي وشباك واحد يتيح سهولة صدور التصاريح، مع ضرورة إقامة معرض دولي لليخوت، خاصة أن هذه السياحة من الأنواع الهامة.