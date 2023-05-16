النائبة إيلاريا حارس تطالب بتقديم تسهيلات مصرفية للمنشآت الفندقية

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القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى، على ضرورة تقديم تسهيلات مصرفية لتمويل عمليات الإحلال والتجديد للمنشآت الفندقية والسياحية.

وشددت خلال كلمتها بالجلسة النقاشية الثانية للجنة السياحة "إحدى لجان المحور الاقتصادى بالحوار الوطني"، والتى جاءت بعنوان "وسائل التحفيز الاستثمارى السياحى بكافة أشكاله"، على ضرورة وجود خطة استراتيجية مدروسة تهدف لإبراز المعالم الحضارية الموجودة فى مصر.

وقالت إنه لا بد من القيام بحملات دعائية فعالة تعبر عن أمرين مهمين لتنمية السياحة وجذب السيّاح فى ظل الموجة التنافسية التى يشهدها قطاع السياحة العالمى هذه الأيام.

وتابعت: نظرًا لتعدد الوجهات السياحية وتنوّع البرامج الترفيهية المقدّمة وتقديم الأسعار الجاذبة مقابل الإقامة والخدمات وتذاكر السفر، مؤكدة أن سياحة اليخوت تمثل نوعاً من أنواع السياحة الرياضية على أرض مصر وتعتبر أغنى أنواع السياحة وبالتالي فإن عائدها الاقتصادي كبير لمصلحة السياحة المصرية‏.

وأشارت إلي أن منطقة البحر الأبيض بمثابة مركزاً هاماً لسياحة اليخوت على مستوى العالم، مطالبة بوضع الاستراتيجية لرفع كفاءة مراسي اليخوت وإنشاء المزيد منها في أبرز مناطق الجذب السياحي لضمان استدامتها وتنفيذها.

وقدمت ممثلة حزب الشعب الجمهوري بعض التوصيات التي من شأنها النهوض بالقطاع كالتالي:

- استغلال مفهوم سياحة اليخوت مجددا حيث تمتلك مصر سواحل بطول ٢٤٠٠ كيلو متر وتتضمن ٢٣ ميناء سياحي.

- مواصلة تقديم التسهيلات المصرفية في صورة ُمبادرات من البنك المركزي المصري والبنوك الوطنية لتمويل عمليات الإحلال والتجديد للمنشآت الفندقية والسياحية.

- تطوير المنافذ لاستقبال الزائرين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لـهم.

- تكثيف برامج الترويج والتنشيط السياحي وفق أساليب تكنولوجية ُمبتكرة لاجتذاب مجموعات جديدة من الزائرين.

- التشغيل الكامل لنظام تأشيرة الدخول إلكترونيا.

- التطبيق الفاعل لمعايير السياحة الخضراء والسياحة البيئية في إطار مفهوم التنمية المستدامة.

- تنمية السياحة النيلية ودعم وتطوير المراسي من القاهرة إلى أسوان لتفعيل منظومة الرحلات النيلية الطويلة.