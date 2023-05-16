شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الحياة يطالب ببرامج تدريبية للمتطوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب أحمد موسي المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة، باسناد أي مشروع قومي كالتوعية بشأن مشكلة الزيادة السكانية أو محو الأمية أو ترشيد المياه، للمتطوعين بمؤسسات المجتمع المدني، وتدريبهم التدريب المناسب للتوعية بهذا الأمر على مستوي الجمهورية.

وشدد موسي، خلال كلمه له فى ثاني جلسات لجنة العدالة الاجتماعية ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطني، على ضرورة استمرار مثل هذه اللقاءات وانعقادها على المستويات المختلفة، بعيدا عن الحوار الوطني اليوم، لضمان استمرارية مناقشة هذا الموضوع.

وأشار إلى أن حملة كتف فى كتف شارك فيها متطوعون من مختلف محافظات مصر من مؤسسة صناع الحياة، ولم يتقاضوا أي شيء، مضيفا:" هؤلاء لديهم نوع من التمكين وفرص تطوعية، هي التي جعلتهم يشاركون بهذا الشكل".

ولفت إلى ضرورة أن يكون هناك برامج تدريبية ثابته لهؤلاء المتطوعين، تخص الأمور التي يقوم بها المتطوع على أرض الواقع.

يناقش الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، بعض قضايا المحور الاقتصادي، الذى يضم 8 لجان فرعية، ومن المقرر عقد 4 جلسات بشأن هذا المحور، وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

وتخصص جلستان منها لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازي تخصص الجلستان الآخرتان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله والمدرجتين على جدول أعمال لجنة السياحة.

وكانت أولى جلسات لجان الحوار الوطني قد انطلقت، أول أمس الأحد، لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، الذي يضم 5 لجان فرعية: وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، لجنة المحليات، لجنة الأحزاب السياسية، لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

وناقشت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بحضور ممثلي مختلف التيارات السياسية على مدار جلستين، النظام الانتخابي لمجلس النواب، كما ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة القضاء على كافة أشكال التمييز، وناقشت لجنة النقابات والمجتمع الأهلي تحدي التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات.

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.