شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن بجلسات الحوار الوطني يطالب المسئولين بتخصيص يوم للقاء الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المواطن أحمد أحمد السيد والبالغ من العمر 73 عاما، وهو أحد المواطنين المشاركين بالحلقة النقاشية بجلسات الحوار الوطني، الوزراء والمحافظين ورؤساء المدن ورؤساء الوحدات المحلية بضرورة تخصيص يوم كل شهر للقاء الجمهور.

وقال: إن هذا اللقاء سيكون مخصصا لمناقشة مشاكل المواطنين والعمل على حلها، متابعا: "ونحن في الجمهورية الجديدة يجب أن تكون أبواب المسئولين مفتوحة وليست مغلقة.. وهذه رسالتي".

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية بلجنة العدالة الاجتماعية ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطني والتى تناقش " برامج الحماية الاجتماعية .. الوضع الراهن والتطورات الجديدة"

واضاف قائلا: " بنشترى المواد الغذائية من البقالة وأروح بيها البيت ولما مراتى تقولى ارجع اشترى حاجه تانى أروح ألاقي سعرها اتغير وارتفعت قيمتها" متسائلا أين دور الرقابة على الأسواق.

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.