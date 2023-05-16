شكرا لقرائتكم خبر عن حزب النور يؤكد ضرورة دعم الاستثمارات الصغيرة في قطاع السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو مكي، ممثل حزب النور، بالجلسة النقاشية الثانية للجنة السياحة "إحدى لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني"، والتي جاءت بعنوان "وسائل التحفيز الاستثماري السياحي بكافة أشكاله"، على ضرورة دعم الاستثمارات الصغيرة في قطاع السياحة.

وقال ممثل حزب النور، إنه يجب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي، ودعم الاستثمار التكنولوجي السياحي، وعقد ورش عمل في وزارة الاتصالات، مشددًا على أن الحلول التكنولوجية تختصر الكثير من الوقت.

وأضاف أنه لا بد من بحث الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والتي تحقق قيمة مضافة للمستثمر والسائح، مشددًا على ضرورة الاستماع لكل مشكلات السياحة وتحويلها لحلول تكنولوجية.

وأشار إلى أن مصر بذلت جهودا كبيرة لتطوير البنية التحتية، ولكن ما زال الإنفاق الحكومي بحاجة للكثير في هذا الصدد.