شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الجيل: قرارات الرئيس للاستثمار تحقق نقلة نوعية بالمجالات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية أهمية القرارات التى أصدرها اليوم المجلس الأعلى للاستثمار فى اجتماعه اليوم بعد إعادة تشكيله برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي مشيرًا إلى أهمية دور المجلس الأعلى للاستثمار کأحد الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار, وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية , حيث يعد وضع إطار مؤسساتي يتکفل بتنظيم وتفعيل مجال الاستثمار.

وأضاف رئيس حزب الجيل أن إعادة تشکيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية واجتماعه واصداره 22 قرارا، تستهدف تعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي فى السوق المصرية مضيفاً الشهابى أن انعقاد المجلس الأعلى للاستثمار، واصداره تلك القرارات هى رسالة لكل المستثمرين المحللين والأجانب بوجود إرادة سياسية راغبة في التقدم وتحقيق مناخ استثماري أمن ورؤية مستقبلية واضحة المعالم تعمل على جذب المستثمرين المحليين والأجانب، وتذليل أى صعاب تواجههم أو عقبات تعرقل استثمارتهم فى السوق المصرية.

وأشار ناجى الشهابى إلى أن الـ 22 قراراً اصدرهم اليوم الرئيس السيسى تحقق نقلة نوعية في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ ومن بينها خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع إختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير .

وشدد الشهابي على أهمية تكليفات الرئيس للحكومة بالعمل على إعداد وتجهيز ما تم اعتماده من قرارات، ليتم تنفيذها في أسرع وقت ممكن، ووفق جدول زمني محدد ومُعلَن . وأعرب رئيس حزب الجيل عن تفاؤله بهذه القرارات وأنها قادرة على تغيير مناخ الاستثمار في مصر ، مشيراً إلى أنها تستطيع جذب المستثمرين الجادين للإستثمار فى والمساهمة فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام .