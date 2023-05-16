تضامنا مع الشعب السوداني.. قرار عاجل من القيادة المصرية

الشارقة - اميمة ياسر - أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية، إلى مطار بورسودان، محملتان بأطنان من الشحنات الطبية المقدمة كإهداء من وزارة الصحة والسكان؛ للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الشعب السوداني الشقيق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية مع الشعب السوداني الشقيق في مختلف المحن والأزمات.

وفي سياق متصل.. تم سفر عدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية؛ لاستئناف مهام عملهم بالقنصلية المصرية ببورسودان.