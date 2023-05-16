خسائر في الأرواح والعتاد العسكري .. بيان من الدعم السريع السوداني

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الثلاثاء، الاستيلاء على مواقع تابعة للقوات المسلحة السودانية في الخرطوم، في الوقت الذي اتهمتها فيه القوات السودانية بانتهاك حقوق الانسان.

وجاء في بيان لقوات الدعم السريع، التي يقودها محمد حمدان دقلو (حميدتي)، عبر صفحتها على فيسبوك "حاولت قوات الانقلابيين وفلول النظام البائد ظهر اليوم مهاجمة قواتنا في منطقة الخرطوم حيث تصدت قواتنا للقوة المعتدية وكبدتها خسائر كبيرة في الارواح والعتاد العسكري".

وتابع البيان أن قوات الدعم السريع تمكنت من "الاستيلاء على معسكر الدفاع الجوي وفرع الرياضة العسكري وجميع المواقع العسكرية في منطقة شارع (61) بالخرطوم".

وأكد البيان أنه "تم أسر عدد كبير من قوات الانقلابيين والفلول وهروب أخرين، وانهيار تام وسط قوات الانقلابين في عدد من المعسكرات".

من جانبها، قالت القوات المسلحة السودانية، التي يقودها الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك "تستمر مليشيات الدعم السريع المُتمرِّدة في انْتِهاك حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي والقوانين والأعراف والأخلاق السُّودانية".

وذكر البيان أن قوات الدعم السريع واصلت "نهجها المخطط في ممارسة سلوكها الإرهابي البربري كاتِّخاذ المرافق الصحية والخدمية ثكنات عسكرية بالعاصمة القومية الخرطوم".

وأشار إلى أنه "إزاء ذلك دفعت وزارة الخارجية بمذكرة رسمية إلى منظمة الصحة العالمية عبر بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف".

وأوضح البيان أن عدد المرافق الصحية التي تعدّت عليها المليشيات مُتخذةً منها ثكنات عسكرية وأخرجت منها المرضى والحوامل مع الاعتداء على الكوادر الطبية، بلغ 22 مرفقا.