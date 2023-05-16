شكرا لقرائتكم خبر قمم العرب 60 عاما من الوفاق والعمل المشترك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ما بين الوفاق والخلاف والشجب والإدانة.. شهدت القمم العربية العادية قرارات تاريخية على مدار 60 عاما، بداية من قمة القاهرة التي يعدها المؤرخون هي الأولى على الصعيد الرسمي في عام 1964، وقمة جدة التي تحمل الرقم 32 وتنطلق بعد غد الجمعة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحضور عدد كبير من الزعماء والرؤساء والمسؤولين العرب.

وفيما تشهد القمة عودة سوريا للمرة الأولى بعد غياب 10 أعوام، تقام «قمة جدة» في ظروف سياسية متوترة، في ظل القتال الذي يجري على بعد خطوات بين أبناء الشعب السوداني، والمجزرة التي شهدتها غزة قبل أيام، واستمرار الأزمة في اليمن وليبيا ولبنان، وتراجع الوضع الاقتصادي في عدد كبير من الدول العربية.

وتستعرض «مكة» القمم العربية منذ انطلاقها بشكل رسمي في القاهرة عام 1964 في تسلسل تاريخي يشمل 31 قمة عادية، علما بأنه تمت إقامة 15 قمة استثنائية و4 قمم اقتصادية.

والمثير للانتباه أن السودان الذي شهد قمة اللاءات الثلاثة بعد شهور قليلة من النكسة في عام 1967.. عاد ليكون محور قمة جدة نتيجة الاشتباكات التي يشهدها والتي تهدد بحرب أهلية يخشى الجميع عواقبها.

(1)

13 – 17 يناير 1964

مكان الانعقاد: مصر

اسم القمة: قمة القاهرة

أهم نتائجها: الإجماع على إنهاء الخلافات، وتصفية الجو العربي، وتحقيق المصالح العربية العادلة المشتركة، ودعوة دول العالم وشعوبها إلى الوقوف بجانب الأمة العربية في دفع العدوان الإسرائيلي.

(2)

5 – 11 سبتمبر 1964

مكان الانعقاد: مصر

اسم القمة: قمة الإسكندرية

أهم نتائجها: دعت إلى دعم التضامن العربي، وتحديد الهدف القومي ومواجهة التحديات، والترحيب بمنظمة التحرير الفلسطينية.

(3)

13 – 17 سبتمبر 1965

مكان الانعقاد: المغرب

اسم القمة: قمة الدار البيضاء

أهم نتائجها: دعت إلى الالتزام بميثاق التضامن العربي، ودعم القضية الفلسطينية على الصعيدين العربي والإقليمي. ودعت إلى تصفية القواعد الأجنبية وتأييد نزع السلاح، ومنع انتشار الأسلحة النووية.

(4)

29 أغسطس – 2 سبتمبر 1967

مكان الانعقاد: السودان

اسم القمة: قمة الخرطوم

أهم نتائجها: اللاءات الثلاثة، لا صلح، لا تفاوض مع إسرائيل، ولا اعتراف بإسرائيل، مع التأكيد على وحدة الصف العربي، والاستمرار في تصدير النفط إلى الخارج.

(5)

21 – 23 ديسمبر 1969

مكان الانعقاد: المغرب

اسم القمة: قمة الرباط

أبرز نتائجها: الدعوة إلى إنهاء العمليات العسكرية في الأردن بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات المسلحة الأردنية، ودعم الثورة الفلسطينية.

(6)

26 – 28 نوفمبر 1973

مكان الانعقاد: الجزائر

اسم القمة: قمة الجزائر

أبرز نتائجها: وضعت شرطين للسلام مع إسرائيل، هما انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة، وفي مقدمتها القدس، واستعادة الشعب الفلسطيني لكافة حقوقه. ودعت إلى تقديم كافة الدعم المالي والعسكري للجبهتين السورية والمصرية من أجل استمرار نضالهما ضد العدو الإسرائيلي. شهدت القمة انضمام موريتانيا إلى الجامعة العربية.

(7)

26 – 29 أكتوبر 1974

مكان الانعقاد: المغرب

اسم القمة: قمة الرباط

أبرز نتائجها: دعت إلى التحرير الكامل لكافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وتحرير مدينة القدس، واعتماد منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني.

(8)

25 – 26 أكتوبر 1976

مكان الانعقاد: مصر

اسم القمة: قمة القاهرة

أبرز نتائجها: دعت إلى ضرورة أن تسهم الدول العربية حسب إمكانياتها في إعادة إعمار لبنان، والتعهد بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد عربي.

(9)

2 – 5 نوفمبر 1978

مكان الانعقاد: العراق

اسم القمة: قمة بغداد

أبرز نتائجها: عقدت بمشاركة 10 دول فقط، ورفضت اتفاقية السلام التي وقعها الرئيس المصري الراحل أنور السادات، وقررت نقل مقر الجامعة العربية إلى تونس، وتعليق عضوية مصر ومقاطعتها، وإلغاء قرارات بشأن مقاطعة اليمن.

(10)

20 – 22 نوفمبر 1979

مكان الانعقاد: تونس

اسم القمة: قمة تونس

أبرز نتائجها: جدد المشاركون فيها إدانتهم لاتفاقية كامب ديفيد، وقرروا استمرار إحكام مقاطعة نظام أنور السادات، وأدانوا سياسة الولايات المتحدة وتأييدها لإسرائيل.

(11)

25 – 27 نوفمبر 1980

مكان الانعقاد: الأردن

اسم القمة: قمة عمان

أبرز نتائجها: أكدوا على أن قرار مجلس الأمن رقم 242 لا يشكل أساسا صالحا للحل في المنطقة، ودعوا إلى تسوية الخلافات العربية.

(12)

25 نوفمبر 1981

مكان الانعقاد: المغرب

اسم القمة: قمة فاس

أبرز نتائجها: تناولت مشروع السلام العربي، والموقف العربي من الحرب العراقية الإيرانية، وموضوع القرن الأفريقي

(13)

27 – 30 مارس 2001

مكان الانعقاد: الأردن

اسم القمة: قمة عمان

أبرز نتائجها: تعهدت بدعم صمود الشعب الفلسطيني ماليا وسياسيا، وأكد المشاركون تمسكهم بقطع العلاقات مع الدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس، ووافقوا على عقد المؤتمر الاقتصادي الأول بالقاهرة في وقت لاحق من عام 2001م، وقررت اختيار عمرو موسى أمينا عاما للجامعة العربية، خلفا لعصمت عبد المجيد.

(14)

27 – 18 مارس 2002

مكان الانعقاد: لبنان

اسم القمة: قمة بيروت

أبرز نتائجها: أقرت أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي للدول العربية يتحقق في ظل الشرعية الدولية، ويستوجب التزاما مقابلا تؤكده إسرائيل في هذا الصدد، وطالبت إسرائيل بإعادة النظر في سياساتها وأن تجنح إلى السلم.

(15)

1 مارس 2003

مكان الانعقاد: مصر

اسم القمة: قمة شرم الشيخ

أبرز نتائجها: أعربت عن رفضها المطلق لضرب العراق، وطالبت بإعطاء فرق التفتيش المهلة الكافية لإتمام مهمتها في العراق، وأكدت على مسؤولية مجلس الأمن الدولي في عدم المساس بالعراق، وامتناع أي دولة عربية عن أي عمل عسكري يستهدف أمن وسلامة العراق أو أي دولة عربية أخرى.

(16)

22 – 23 مايو 2004

مكان الانعقاد: تونس

اسم القمة: قمة تونس

أبرز نتائجها: وافقت على وثيقة عهد ووفاق وتضامن بين قادة الدول العربية، وتمسكت بمبادرة السلام العربية كما اعتمدتها قمة بيروت عام 2002م، مع التعهد بحشد التأييد الدولي لها، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، والتأكيد على حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى).

(17)

22 – 23 مارس 2005

مكان الانعقاد: الجزائر

اسم القمة: قمة الجزائر

أبرز نتائجها: ركز المشاركون على الدعوة للانسحاب السوري من لبنان وإجراء الانتخابات في موعدها. وتمسكوا بالسلام خيارا استراتيجيا، وقرروا إنشاء برلمان عربي انتقالي لمدة خمس سنوات يجوز تمديدها لمدة عامين كحد أقصى.

(18)

28 – 29 مارس 2006

مكان الانعقاد: السودان

اسم القمة: قمة الخرطوم

أبرز نتائجها: وافقت على إنشاء مجلس السلم والأمن العربي ونظامه الأساسي على أن تحل أحكامه محل أحكام آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإداراتها وتسويتها.

(19)

28 – 29 مارس 2007

مكان الانعقاد: السعودية

اسم القمة: قمة الرياض

أبرز نتائجها: جددت الالتزام العربي بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي، وأكدت على أن التصور العربي للحل السياسي والأمني لما يواجهه العراق من تحديات يستند إلى احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق وهويته العربية والإسلامية.

(20)

29 – 30 مارس 2008

مكان الانعقاد: سوريا

اسم القمة: قمة دمشق

أبرز نتائجها: أكدت على تشجيع الاتصالات الجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية لحل قضية الجزر الإماراتية عبر الإجراءات القانونية والوسائل السلمية لاستعادة الإمارات لهذه الجزر، حفاظا على علاقات الأخوة العربية الإيرانية ودعمها وتطويرها.

(21)

30 مارس 2009

مكان الانعقاد: قطر

اسم القمة: قمة الدوحة

أبرز نتائجها: أكدت رفضها لمذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير، على خلفية النزاع في إقليم دارفور غرب السودان، وشددت على دعم السودان في مواجهة كل ما يستهدف النيل من سيادته وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه.

(22)

27 – 28 مارس 2010

مكان الانعقاد: ليبيا

اسم القمة: قمة سرت

أبرز نتائجها: أكدت على دعم السودان والصومال وأجلت عددا من القضايا الخلافية إلى القمة العربية التالية في بغداد.

(23)

27 – 29 مارس 2012

مكان الانعقاد: العراق

اسم القمة: قمة بغداد

أبرز نتائجها: دعت إلى حوار بين الحكومة السورية والمعارضة، التي طالبوها بتوحيد صفوفها، وطالبت الحكومة وكافة أطياف المعارضة بالتعامل الإيجابي مع المبعوث الأممي والعربي المشترك إلى سوريا كوفي عنان لبدء حوار وطني جاد يقوم على خطة الحل التي طرحتها الجامعة وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

(24)

21 – 27 مارس 2013

مكان الانعقاد: قطر

اسم القمة: قمة الدوحة

أبرز نتائجها: اعترفت بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ممثلا شرعيا للشعب السوري، ومنحته مقعد سوريا، ورُفع علم الائتلاف في القمة.

(25)

25 مارس 2014

مكان الانعقاد: الكويت

اسم القمة: قمة الكويت

أبرز نتائجها: جددت التمسك بضرورة قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف بحدود عام 1967م، وحمل البيان الختامي إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تعثر عملية السلام، واستمرار التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وأعرب عن رفضه الاعتراف بإسرائيل «دولة يهودية».

(26)

28 مارس 2015

مكان الانعقاد: مصر

اسم القمة: قمة شرم الشيخ

أبرز نتائجها: تبنت القمة التي لم توجه الدعوة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، تشكيل قوات عربية مشتركة.

(27)

25 – 27 يوليو 2016

مكان الانعقاد: موريتانيا

اسم القمة: قمة نواكشوط

أبرز نتائجها: بحثت النزاعات في اليمن وسوريا والعراق وليبيا بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

(28)

29 مارس 2017

مكان الانعقاد: الأردن

قمة البحر الميت

أبرز نتائجها: أبدى القادة العرب استعدادهم لتحقيق «مصالحة تاريخية» مع إسرائيل مقابل انسحابها من الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967م، وطالبوا دول العالم عدم نقل سفاراتها إلى القدس أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.

(29)

التاريخ: 15 أبريل 2018

مكان الانعقاد: السعودية

اسم القمة: قمة الظهران

أبرز نتائجها: أطلق البيان الختامي عليها لقب «قمة القدس» وشدد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة الأخطار التي تواجه الدول العربية وتهدد أمنها واستقرارها.

(30)

31 مارس 2019

مكان الانعقاد: تونس

اسم القمة: قمة تونس

أبرز نتائجها: التنديد بأعمال الإرهاب والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان، ومنها ما يحدث ضد مسلمي الروهينجا في ميانمار، والدعوة لتكريس السلام الشامل في الوطن العربي، إلى جانب رفض تدخلات إيران في المنطقة وإدانة محاولات الربط بين الإسلام والإرهاب.

(31)

1 – 2 نوفمبر 2022

مكان الانعقاد: الجزائر

اسم القمة: قمة الجزائر

أبرز نتائجها: التأكيد على التمسك بمبادرة السلام العربية بكل عناصرها وأولوياتها، التأكيد على تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

والعمل على تعزيز العمل العربي المشترك لحماية الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل وبكل أبعاده، ورفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربية.

(32)

19 مايو

مكان الانعقاد: جدة.

اسم القمة: قمة جدة.

القضايا الرئيسية: الحرب الدائرة في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، القضية الفلسطينية ومعاناة الإنسانية التي يواجهها سكان غزة، الأزمة في اليمن وليبيا ولبنان، التقارب العربي مع إيران وعلاقة حسن الجوار.