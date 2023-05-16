انطلاق عملية أمنية واسعة شمال بغداد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق أمس، انطلاق عملية أمنية واسعة غرب الطارمية، للبحث عن المطلوبين وبقايا عناصر داعش الإرهابية. وقالت الهيئة، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، «إن قوة من اللواء 12 في الحشد الشعبي وبالتنسيق مع القوات الأمنية ينطلقان بعملية أمنية واسعة في مناطق غرب الطارمية».

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