6 مقرات دبلوماسية تتعرض للاعتداء بالسودان

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ومع استمرار المفاوضات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جدة بحثا عن حل شامل للأزمة، شهدت الأحداث على الأرض بعض الانتهاكات تمثلت في تعرض بعض السفارات والملحقيات للاعتداء.
وقالت الخارجية السعودية إنها تتابع ببالغ الأسف ما حدث من اقتحام للسفارة الأردنية، ومقر سكن رئيس المكتب العسكري في سفارة دولة الكويت بالخرطوم، وإذ تعرب عن رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والتخريب تجاه البعثات والممثليات الدبلوماسية، تطالب الأطراف السودانية كافة الالتزام بالتهدئة وفق نتائج مباحثات جدة الأخيرة، والانخراط في المسارات السياسية التي تسعى للوصول إلى حل عادل وشامل للأزمة في السودان.
واستاءت الكويت من تعرض مقر رئيس المكتب العسكري للتخريب، وجددت دعوتها للسلطات الرسمية وكل الأطراف المعنية في السودان بسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتوفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية، وضمان حرمة مبانيها وممتلكاتها وسلامة أمن طاقمها ومعاقبة الجناة مرتكبي هذه الاقتحامات.
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، إدانته واستنكاره الشديدين، وشدد على ضرورة احترام الاتفاقيات الدولية والأعراف الدبلوماسية التي تضمن حرمة وسلامة مقرات البعثات الدبلوماسية، داعيا جميع الأطراف في السودان إلى اتخاذ الإجراءات الفورية واللازمة لحماية الدبلوماسيين والمقرات الدبلوماسية.
وأبدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي استياءها من تعرض مبنى سفارة الأردن للاقتحام والتخريب، وحثت على إنهاء العنف واحترام حرمة المباني الدبلوماسية، وتوفير الحماية اللازمة للدبلوماسيين والمباني الدبلوماسية.
من جهتها حملت الخارجية السودانية قوات الدعم السريع مسؤولية الاعتداء على 6 مقرات دبلوماسية، وقالت «قامت القوات المتمردة بالعبث بالمستندات وإتلاف الأثاث وسرقة الأشياء الثمينة، بما في ذلك أجهزة الحاسوب والسيارات الدبلوماسية دون مراعاتها للقانون الدولي الأعراف المعنية بحرمة وحماية مقرات وممتلكات البعثات الدبلوماسية».
وتابع «تدين وزارة الخارجية السلوك الإجرامي والهمجي لقوات ميليشيات الدعم السريع المتمردة، وتدعو المجتمع الدولي لإدانتها بأشد العبارات واعتبارها منظمة إرهابية وتحميلها المسؤولية القانونية والأخلاقية أمام آليات العدالة الوطنية والدولية».
وتعرض الهجمات المتكررة الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي بين طرفي النزاع للخطر.
وقد تعهد الجانبان بحماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.
مقرات دبلوماسية تعرضت للاعتداء
- الملحقية العسكرية السعودية
- الملحقية العسكرية الكويتية
- سفارة الأردن
- سفارة جنوب السودان
- سفارة الصومال الفيدرالية
- سفارة جمهورية يوغندا
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