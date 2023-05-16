شكرا لقرائتكم خبر دعوة الأسد لمؤتمر المناخ في دبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المتوقع أن يكون مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب28، الذي سيعقد في دبي في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر، أول مؤتمر كبير يشارك فيه الأسد مع عدد من القادة الغربيين منذ بدء الحرب الأهلية السورية في عام 2011.
وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) «إن الدعوة جاءت خلال استقبال الأسد عبد الحكيم النعيمي القائم بأعمال سفارة الإمارات في دمشق وتسليمه دعوة رسمية لحضور المؤتمر».
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