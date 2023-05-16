دعوة الأسد لمؤتمر المناخ في دبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى الرئيس السوري بشار الأسد دعوة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات لحضور مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب 28).

ومن المتوقع أن يكون مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب28، الذي سيعقد في دبي في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر، أول مؤتمر كبير يشارك فيه الأسد مع عدد من القادة الغربيين منذ بدء الحرب الأهلية السورية في عام 2011.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) «إن الدعوة جاءت خلال استقبال الأسد عبد الحكيم النعيمي القائم بأعمال سفارة الإمارات في دمشق وتسليمه دعوة رسمية لحضور المؤتمر».