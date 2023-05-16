البرلمان الليبي يحيل رئيس الحكومة للتحقيق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صوت البرلمان الليبي بالأغلبية على حجب الثقة عن رئيس الحكومة فتحي باشاغا، وإحالته إلى التحقيق، وكلف وزير المالية، أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الوزراء، إلى جانب توليه وزارة المالية.

وأكد النائب البرلماني علي أبوزريبة، أن مجلس النواب أوقف رئيس الحكومة عن العمل وأحاله إلى التحقيق، بعد أن استبق باشاغا الخطوة ووجه كتابا إلى النواب يعلمهم فيه بتفويض نائبه، علي القطراني، كامل الصلاحيات الممنوحة له، ووصف عضو مجلس النواب خير الله التركاوي قرار باشاغا الأخير بـ»المراوغة السياسية».

وسرت أنباء عن عقد البرلمان جلسة لمساءلة الحكومة التي عينها العام الماضي، ودعمها، إثر تراكم الأخطاء والانتقادات ضدها، واتهامها بهدر المال العام. وسبق للمجلس أن عقد جلسة مساءلة لباشاغا، واستيضاح وزرائه حول عدد من الملفات المالية في مارس الماضي.

وبعد عام على تكليفها، تعرضت الحكومة إلى انتقادات كثيرة، خاصة إثر فشل محاولات دخولها إلى العاصمة طرابلس لتسلم السلطة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فضلا عن عجزها عن تمويل مشاريعها، إضافة إلى فشلها في انتزاع الاعتراف الدولي بها، وسط مطالبات بضرورة إدخال تعديلات على تركيبتها.