شكرا لقرائتكم خبر عودة رحلات الطيران بين البحرين وقطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شؤون الطيران المدني بالبحرين استئناف الرحلات الجوية المباشرة مع قطر ابتداء من 25 مايو الجاري.

وقالت شؤون الطيران المدني بالبحرين، في بيان لها، «استئناف الرحلات الجوية بين البحرين ودولة قطر ابتداء من 25 مايو الجاري، وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الجهات المعنية في البلدين الشقيقين».

وأضافت: «يأتي استئناف الرحلات الجوية في إطار ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية، وبما يحقق التطلعات المشتركة لقيادتي ومواطني البلدين الشقيقين».

وقررت قطر والبحرين، في أبريل الماضي، إعادة علاقاتهما الدبلوماسية، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لـ1961.