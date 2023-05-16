شكرا لقرائتكم خبر الجزائر للأوروبيين: لا نتلقى دروسا من أحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل إنه « لا يمكن لأي دولة أن تقدم دروسا للجزائر، لا في حرية التعبير ولا في العدالة»، فيما يعتبر ردا على لائحة غير ملزمة للبرلمان الأوروبي.

وكان البرلمان الأوروبي صوت الخميس قبل الماضي بغالبية ساحقة على لائحة تطالب بالإفراج عن الصحفيين الجزائريين المعتقلين، وجميع المعتقلين تعسفيا، واحترام حرية التعبير وحرية الإعلام، مع دعوة السلطات الجزائرية إلى إعادة فتح وسائل الإعلام المغلقة، ووقف اعتقال واحتجاز النشطاء السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، أو أي شخص يعبر عن رأي مخالف أو ينتقد الحكومة.

وأضاف قوجيل، في كلمة له خلال جلسة علنية خصصت للمصادقة على 3 مشاريع قوانين تخص قطاعي المالية والعمل: «لا يمكن لأي دولة في العالم أن تملي أوامرها على الجزائر، الدستور الجزائري الحالي يختلف عن الدساتير السابقة، لن نسكت عن البرلمان الأوروبي، لأنه تدخل سافر في الشؤون الداخلية للجزائر».

وقوبلت لائحة البرلمان الأوروبي باستهجان كبير من الأحزاب السياسية والفعاليات المجتمعية في الجزائر، التي اتهمته بازدواجية المعايير، والتدخل السافر في شؤون دولة سيادية.

كما رفضت هيئات دولية، منها برلمان عموم أفريقيا، والبرلمان العربي، لائحة الاتحاد الأوروبي، مستنكرة مضمونها.