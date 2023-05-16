السودان.. اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في الخرطوم والجيش يتهم "الدعم السريع" باقتحام سفارات عربية

المنامة - ياسر ابراهيم -

تصاعدت حدة الاشتباكات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، الثلاثاء 16 مايو/أيار 2023، خاصة في العاصمة الخرطوم؛ حيث استخدمت فيها أسلحة ثقيلة، وتبادل الطرفان القصف المدفعي، بينما اتهم الجيشُ "الدعمَ السريع" بالاعتداء على سفارات دول عربية بالخرطوم.



يأتي ذلك بينما دخلت الاشتباكات في السودان شهرها الثاني رغم المباحثات التي احتضنتها مدينة جدة السعودية والاتفاق المبدئي بوقف إطلاق النار، بينما تسببت المواجهات في مقتل مئات المدنيين، وفق إحصاءات رسمية.



تصاعد الاشتباكات في السودان

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان قولهم إنه منذ الصباح الباكر تشهد أحياء الصحافة والامتداد والعشرة وجبرة (جنوب الخرطوم) وأركويت والطائف والمعمورة (شرق) قصفاً مدفعياً مكثفاً. وأضاف الشهود أن دويّ المدافع القوي أثار الذعر والهلع بين المواطنين خشية سقوط القذائف على البيوت.



كما تجري مواجهات عنيفة بين الجيش والدعم السريع بالأسلحة الثقيلة والخفيفة بمنطقة الكدرو القريبة من جسر الحلفايا الرابط بين مدينتي بحري (شرق الخرطوم) وأم درمان (غرب)، مع تحليق مكثف للطيران الحربي، وفق الشهود.



فيما تسببت الاشتباكات في السودان بمعاناة إنسانية يفاقمها نقص الوقود والخبز والكهرباء وشح المياه، واستمرار حالة النزوح من مناطق القتال، بحسب مراسل الأناضول.



في وقت سابق الثلاثاء أعلنت نقابة أطباء السودان (غير حكومية) مقتل 822 مدنياً منذ بدء الاشتباكات، ونزوح ما يفوق 936 ألفاً، بينما قالت إحصائية أممية في 12 مايو/أيار الحالي أن "200 ألف سوداني عبروا الحدود إلى الدول المجاورة هرباً من القتال".



اقتحام مقار سفارات عربية

من جهة أخرى، قال الجيش السوداني، في بيان، إن الدعم السريع اقتحم الإثنين 15 مايو/أيار، مقرات سفارات السعودية والأردن وجنوب السودان والصومال، ومقر الملحقية العسكرية السعودية، وقامت عناصره بإتلاف المستندات وسرقة الأثاث والسيارات الدبلوماسية في مخالفات غير مسبوقة، حسب نص البيان.



في المقابل، قالت قوات الدعم السريع إن "القوات الانقلابية واصلت في الكذب وبث الشائعات، حيث نفت سفارات وبعثات دبلوماسية تعرض مقراتها لأي اعتداء من أي جهة"، حسب البيان.



بينما استنكرت وزارة الخارجية الأردنية ما وصفته باقتحام وتخريب مبنى السفارة الأردنية في العاصمة السودانية الخرطوم. وأعربت الوزارة عن إدانتها واستنكارها لهذا الاعتداء وكل أشكال العنف والتخريب التي تستهدف المنشآت الدبلوماسية وتنتهك حرمتها.



كما أعربت الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها لاعتداء على مقر سكن رئيس المكتب العسكري في السفارة الكويتية بالخرطوم. وأكدت -في بيان لها- إدانتها أعمال العنف والتخريب كافة، خاصة التي تستهدف مقار البعثات الدبلوماسية والمباني التابعة لها.



كانت المملكة العربية السعودية أعلنت مطلع مايو/أيار الجاري أن مجموعات مسلحة اقتحمت مبنى ملحقيتها الثقافية خلال الاشتباكات في السودان.



تجدر الإشارة إلى أنه منذ 15 أبريل/نيسان، تشهد عدة ولايات بالسودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، يتبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب توجه قوات لكل منهما إلى السيطرة على مراكز تابعة للآخر.



(وكالات)