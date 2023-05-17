دفعة جديدة من المصريين تصل قاعدة شرق بعد إجلائهم من السودان (تفاصيل)

وصلت دفعة جديدة من المصريين العائدين من السودان إلى قاعدة شرق القاهرة الجوية، وذلك بعد نجاح السلطات المصرية فى عملية إجلائهم، وبثت فضائية إكسترا نيوز لحظات وصول المصريين العائدين من السودان.





واستقبل امس مطار قاعدة شرق القاهرة الجوية المصريين القادمين من السودان بالورود والأعلام المصرية، بالإضافة إلى توفير كراسى متحركة لكبار السن، كما رصدت قناة إكسترا نيوز مواطنا مصريا من كبار السن يحتضن صورة الرئيس السيسى.



ورصدت قناة "إكسترا نيوز" لقطة جميلة تجلت فيها فرحة أطفال مصريين عائدين من السودان مع أسرهم، يحملون صورة الرئيس السيسى بجوارها على مصر يرفرف على أرض مطار قاعدة شرق القاهرة الجوية.



وكان مراسل "إكسترا نيوز" رصد من معبر قسطل البرى، الجهود المصرية فى تقديم العون للعادين من السودان، قائلا: "هنا المستشفى الميدانى وهى أكثر نقطة تجد إقبالا كبيرا من الإخوة السودانيين عقب وصولهم مباشرة إلى الأراضى المصرية، حيث لا يتوقف العمل فيها على مدار اليوم".



وأضاف عوض الغنام مراسل "إكسترا نيوز" من معبر قسطل البرى، أن المستشفى الميدانى تمثل نقطة تحول كبيرة فى حياة الكثير من السودانيين الذين يصلوا للأراضى المصرية، حيث تجد مجموعة كبيرة من الشباب المصريين المتطوعين الذين يقدمون هذه الخدمات منذ أكثر من شهر.



وتابع عوض الغنام، تم إضافة خدمة جديدة فى هذا المستشفى الميدانى، حيث تم توفير أماكن وأجهزة خاصة بالأكسجين للمصابين فى الجهاز التنفسى، موضحا أن معظم المصابين يعانون من الضغط والسكر والربو والأمراض الصدرية.