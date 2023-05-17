شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح والذرة إلى 49% بخطة 2023-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023/24، زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة إلى 49 % حسبما تؤكد وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.

وأضافت "السعيد" أنه من المستهدف زيادة الاكتفاء الذاتي أيضا من الفول إلى 30%، ومن اللحوم الحمراء إلى 70%، ومن الأسماك إلى، 98% مع تحقيق فائض تصديري لأصناف عديدة من محاصيل الخضر والفاكهة.

وتوضح "السعيد" أن قطاع الزراعة أحد القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية في البرنامج الحكومي للإصلاح الهيكلي، إلي جانب جانب الصناعه والاتصالات كما سبق الذكر، وهذه القطاعات الثلاثة تُسهم في مجموعها بنحو 35% من الإنتاج الإجمالي وتستوعب ما يقرب من 40% من جُملة القوة العاملة.

وتقدر الخطة الاستثمارات الزراعية لعام 23/24 بنحو 116.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 71% عن الاستثمارات المتوقعة لعام 22/23 والبالغة 68 مليار جنيه، وتُقدّر إسهامات القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 12% في عام الخطة.