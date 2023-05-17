الخارجية السعودية تعلن رفضها لكل أشكال العنف تجاه البعثات الدبلوماسية بالسودان

أعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عن بالغ أسفها لما حدث من اقتحام لسفارة المملكة الأردنية الهاشمية، ومقر سكن رئيس المكتب العسكرى فى سفارة دولة الكويت بالعاصمة السودانية الخرطوم، وفق بيان للخارجية.

‏‎وأعربت وزارة الخارجية عن رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والتخريب تجاه البعثات الدبلوماسية، وتطالب الأطراف السودانية كافة الالتزام بالتهدئة وفق نتائج مباحثات جدة الأخيرة، والانخراط فى المسارات السياسية التي تسعى للوصول إلى حل عادل وشامل للأزمة في جمهورية السودان الشقيقة.

وكانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية أعلنت تعرض مبنى السفارة الأردنية في العاصمة السودانية الخرطوم، الإثنين، للاقتحام والتخريب.

وأعربت الوزارة - في بيان لها - عن إدانتها واستنكارها للاعتداء الذى تعرض له مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم، ولكافة أشكال العنف والتخريب، وخاصة تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية وتنتهك حرمتها.

وشددت على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.