البحرين تكشف عن الطريق الوحيد لحل الأزمة الراهنة في السودان

جددت وزارة الخارجية بمملكة البحرين دعوتها لجميع الأطراف في السودان إلى التهدئة والالتزام بما نص عليه إعلان جدة بشأن حماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، واحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني وحرمة البعثات والمباني الدبلوماسية، مؤكدة أن الحوار السلمي هو الطريق الوحيد لحل الأزمة الراهنة، بما يلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والسلام والاستقرار والنماء.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن بيان وزارة الخارجية إدانة مملكة البحرين واستنكارها بشدة لاقتحام وتخريب مبنى السفارة الأردنية ومقر سكن رئيس المكتب العسكري بالسفارة الكويتية في العاصمة السودانية الخرطوم، باعتبارها أعمالاً إجرامية تتنافى مع قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وعبَّر البيان عن تضامن مملكة البحرين ووقوفها إلى جانب الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت وتأييدها لما تتخذانه من إجراءات مشروعة لتأمين بعثاتها الدبلوماسية، ودعم جهودها في إجلاء رعاياها، مشددة على ضرورة وقف العنف والتخريب في السودان، وتوفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية والمباني والممتلكات التابعة لها، وضمان سلامتها وجميع أفرادها، ومعاقبة الجناة مرتكبي الاقتحامات.