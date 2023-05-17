تعرف على مصير الطلاب العائدين من السودان بشأن القبول بالجامعات الخاصة والأهلية بمصر

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمصر أنه يتم إجراء امتحان لكل تخصص؛ لتحديد مستوى الطالب وذلك للطلاب العائدين من السودان، على غرار ما تم من قبل مع الطلاب العائدين من الجامعات الأوكرانية، موضحا موقف الطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية الذين يدرسون في الجامعات السودانية أو الروسية أو الأوكرانية من التقديم في الجامعات المصرية الخاصة والأهلية حيث يمكن للطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية الدارسين بالجامعات السودانية أو الروسية أو الأوكرانية التحويل للجامعات الخاصة والأهلية، على أن يكون الطالب ناجحًا في شهادة الثانوية الأزهرية، وحاصلاً على مجموع يزيد عن 50% بعد استبعاد المواد الشرعية.

وأضافت التعليم العالي أن موقف الطالب الذي درس في الجامعات الأوكرانية أو الروسية لمدة عام دراسي، ثم قام بالتحويل عقب وقوع الحرب إلى الجامعات السودانية، ولكنه لم يبدأ الدراسة بها بسبب الظروف الحالية، يتم قبول تحويله من الجامعة الأوكرانية أو الروسيةـ، أما موقف الطالب الذي درس السنة التحضيرية في جامعة غير معتمدة، لا يُعتد بالسنة التحضيرية، حيث يخضع الطالب لنظام القبول المصري الذي يعتمد على الحد الأدنى للقبول في عام حصوله على شهادة الثانوية العامة.

كانت أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الشروط والقواعد اللازمة لقبول هؤلاء الطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية وتضمنت:

1. يبدأ التقديم لهؤلاء الطلاب من يوم السبت الموافق 13/5/2023 وحتى أول أكتوبر 2023، إلكترونيًا مباشرة إلى أية جامعة خاصة أو أهلية بكلية مناظرة، على أن يكون القبول بأولوية التقدم.2. تكون الأعداد المسموح القبول بها لا تزيد عن 10% من الطاقة الاستيعابية لكل كلية بكل جامعة.

3. الطالب يتقدم لكلية مناظرة، ومبدأ تغيير المسار لا ينطبق على هؤلاء الطلاب، والتحويل لا بد أن يكون على كلية مناظرة.

4. السنة التحضيرية تعتبر سنة دراسية، ويعتبر الطالب مقيدًا، ولكن يسجل في الكلية المناظرة في الفرقة الأولى لو كانت الجامعة معادلة.

5. القيد في العام الجامعي 2022/2023 لا بد أن يكون في جامعة روسية أو أوكرانية أو سودانية.

6. حال تقدم مجموعة كبيرة في يوم واحد تفوق الطاقة الاستيعابية المطلوبة يتم الأخذ بالأعلى مجموعًا، وعلى الباقي إعادة التقدم لجامعات أخرى.

7. لا يجوز النقل لجامعة خاصة أو أهلية أخرى بعد القبول والتسجيل، مع توقيع الطالب وولي الأمر على تعهد بذلك.

8. لن يتم تسجيل الطلاب مركزيًا إلا بعد سداد مصروفات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023