القوات المسحلة السودانية تكشف تفاصيل هجوم هجوم “الدعم السريع” على المستشفيات (تفاصيل)

أصدرت القوات المسحلة السودانية، بيانا بشأن هجوم مليشيا الدعم السريع على المستشفيات والأطقم الطبية في السودان، حيث رفعت مذكرة رسمية بهذه الانتهاكات إلى منظمة الصحة العالمية.

ووفقا للبيان، قالت القوات المسلحة السودانية، امس إن ميليشيات الدعم السريع تستمر في انتهاك حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي والقوانين والأعراف والأخلاق السُّودانية، وذلك بمواصلة نهجها المخطط في ممارسة سلوكها الإرهابي البربري كاتخاذ المرافق الصحية والخدمية ثكنات عسكرية بالعاصمة القومية الخرطوم.

وأضاف البيان: "إزاء ذلك دفعت وزارة الخارجية السودانية بمذكرة رسمية إلى منظمة الصحة العالمية عبر بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف".

وأشار بيان الجيش السوداني إلى أن عدد المرافق الصحية التي تعدت عليها ميليشيات الدعم السريع، متخذة منها ثكنات عسكرية وأخرجت منها المرضى والحوامل مع الاعتداء على الكوادر الطبية، بلغ 22 مرفقا، وهي:

مستشفى الخرطوم

مستشفى الشعب

مستشفى الأنف والأذن والحنجرة

مستشفى الأسنان

مستشفى الرازي

مستشفى الساحة

مجموعة من المستشفيات الخاصة

المستشفى الكويتي

مستشفى شرق النيل

معمل الصحة القومي (إستاك)

بنك الدم المركزي

مستشفى الوالدين

مستشفى الولادة أم درمان حيثُ قامت بطرد الطواقم الطبية وإخراج النساء الحوامل

هجوم على مستشفيات جبرة وأحمد قاسم للقلب والكلى

الاعتداء على الكوادر الطبية وإرهاب المرضى

سرقة سيارات الإسعاف

قصف مستشفى الأمل بالدانات من قِبل مليشيات الدعم السريع إغلاق الصيدلية المركزية بالخرطوم وبذلك حرمان المواطنين من الحصول على الأدوية المنفذة للحياة