شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تفاصيل إقلاع الطائرة الثامنة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء بالسودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي، الثلاثاء، إقلاع طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية من قاعدة عبدالله المبارك الجوية متوجهة إلى السودان هي الثامنة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء هناك، وعلى متنها 10 أطنان من المواد الإغاثية والطبية.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الجمعية الكويتية خالد الزيد- في تصريح، عقب إقلاع الطائرة- إن الكويت ومن خلال حملة الكويت بجانبكم ستسير المزيد من طائرات الإغاثة للأشقاء في السودان، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للشعب السوداني، الذي يواجه ظروفا معيشية صعبة من جراء الأوضاع الداخلية في البلاد.

وأضاف أن الكويت كانت على قدر الحدث وقدر المسؤولية، ولم تتوان في تلبية الواجب الإنساني عبر برامجها الممتدة للشعب السوداني، مشيرا إلى أن الطائرات الإغاثية يرافقها متطوعون لتسليم المساعدات للهلال الأحمر السوداني ووزارة الصحة السودانية للإشراف على توصيلها.

وأشار إلى أن التبرع لحملة اغيثوا السودان يأتي تكاتفا مع الأشقاء السودانيين، وتعبيرا عن مشاعر الود والمحبة الراسخة بين شعبي البلدين ومساهمة في التخفيف من معاناتهم.

يذكر أن مجلس الوزراء الكويتي كان قد قرر إرسال مساعدات إغاثية وطبية عاجلة للسودان وتكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية؛ لإرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء هناك بالسرعة الممكنة.