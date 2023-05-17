شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن المساعدات إلى السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، اليوم الأربعاء، أن نصف سكان السودان بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة بسبب الصراع الدائر بين القوات المسلحة السودانية ومليشيات الدعم السريع.

وقال نائب الأمين العام، في تصريحات له اليوم، إن الأمم المتحدة تحتاج إلى أكتر من 3 مليارات دولار لمساعدة السودان واللاجئين، لافتا إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية للصراع في السودان تتطلب 2.56 مليار دولار.

وأشار إلى أن هناك 220 ألف سوداني أصبحوا لاجئين في مصر وتشاد وجنوب السودان جراء الدائر الآن في الخرطوم.



وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء السودانية، بارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات المسلحة، تلك التي يواجه فيها الجيش السوداني مقاتلي الدعم السريع، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأعلنت نقابة أطباء السودان، أحدث حصيلة للضحايا، حيث ذكرت أن عدد القتلى المدنيين ارتفع إلى 822 شخصا منذ بدء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع منتصف أبريل الماضي.

وذكرت في بيان أن "استمرار الاشتباكات أدى إلى سقوط مزيد من الضحايا بالعاصمة الخرطوم وعدد من الولايات".

وأضاف: "ارتفع عدد الوفيات بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات إلى 822 حالة وفاة و3 آلاف و215 إصابة".