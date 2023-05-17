شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفيرة سها جندي تكشف جهود بلادها لإجلاء المصريين بالسودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ‏قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن بخصوص جهود الدولة المصرية لإجلاء المصريين بالسودان، دون أي نوع من أنواع المبالغة كان هناك مجهود منسق بين جميع أجهزة الدولة المعنية بالأمر، لذلك استطعنا إنقاذ اهالينا الموجودين في السودان من الأحداث الجارية التي كان من شأنها ان تضر بحياتهم.

وتابعت سها جندي خلال لقائها عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامي "تامر أمين"، في برنامج "اخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أننا كنا حريصين على معرفة أماكن تواجد المصريين سواء طلبة الجامعات أو الثانوية أو باقي الجاليات، وتحركت وزارة الهجرة من أول دقيقة شعرنا فيها بوجود اضطرابات، وعقب ذلك تحركت جميع المؤسسات المعنية وأصبح هناك خلية أزمة استطاعت تنظيم عملية الأجلاء الخاصة بأهلينا في السودان، مؤكدة أن اكبر جالية موجودة في السودان هي الجالية المصرية.





وأضافت سها جندي أن هناك تواصل مع جميع الجاليات المصرية وبالتحديد الجالية السودانية من خلال "جروبات الـ WhatsApp"، وعن طريق أيضا كافة وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى "مركز ميتسي" للطلبة الدارسين في الخارج التابع لوزارة الهجرة، نستطيع من خلاله التواصل مع الطلبة الدارسين في الخارج، بالتأكيد ليس جميع الطلبة ولكنهم بعض الطلاب البارزين والمتفوقين والذي استطاعنا من خلالهم الوصول إلى باقي الطلاب وأماكن جامعاتهم وأماكن تواجدهم وقت بدء الاشتباكات حتى نستطيع إجلائهم من أقرب الأماكن وحتى لا يتعرضوا لأي خطر.