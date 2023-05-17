شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة ستواصل دعم محادثات جدة بشأن السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل دعم محادثات جدة بين الجيش والدعم السريع لوقف إطلاق النار وترتيبات إنسانية بـ السودان.

ومن جانبه، أعلن السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية سامح شكري سيتوجه إلى جدة مساء الثلاثاء، للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وذلك في إطار الإعداد لاجتماعات الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقرر عقدها يوم الجمعة 19 الجاري بالمملكة العربية السعودية.

وقال أبو زيد، إن وزير الخارجية سوف يشارك، اليوم الأربعاء، في اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب، والذي سيتولى النظر في جدول الأعمال ومشاريع القرارات المطروحة على القمة، فضلاً عن مشاركة الوزير سامح شكري في عدد من اللجان الوزارية المعنية بعدد من قضايا المنطقة.