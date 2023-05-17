انت الان تتابع خبر استقرار أسعار الذهب وسط قلق مفاوضات سقف الدين الأميركي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة لتصل إلى 1991.35 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0455 بتوقيت جرينتش.

وشهدت العقود الآجلة للذهب الأميركي تغيرا طفيفا لتصل إلى 1995.20 دولار للأوقية.



ويقترب الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي من التوصل إلى اتفاق لتجنب تخلف وشيك عن سداد الديون، ودفعت المخاوف الاقتصادية بايدن إلى اختصار مدة رحلة إلى آسيا هذا الأسبوع.

وانخفضت السبائك دون مستوى ألفي دولار يوم الثلاثاء بعد أن دفعت بيانات مبيعات التجزئة الأميركية والتصريحات المتشددة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى زيادة التوقعات بتأجيل خفض أسعار الفائدة.

في غضون ذلك، حافظ الدولار، المنافس كملاذ آمن، على قوته خلال يوم الأربعاء، مما جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين في الخارج. كما أن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية السبائك التي لا تدر عائدا.

وتشير خدمة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 82.1 بالمئة أن يبقي البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في يونيو حزيران.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.76 دولار للأوقية بعد أن سجلت أدنى مستوى في ستة أسابيع في الجلسة السابقة.

كما صعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1063.71 دولار وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1505.93 دولار.

