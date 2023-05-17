انت الان تتابع خبر "مين دي؟".. الشربيني تستعيد ذكريات برنامجها وتنتقد نفسها بطريقة "ساخرة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وامتدحت الفنانة المصرية متابعيها من ربات البيوت والسيدات العاملات، وكذلك الرجال الذين يتابعونها ليفهموا ما تقول.

وسخرت من الأخطاء التي وقعت بها من مكياج وتوتر وخوف، حيث كان القلق هو المسيطر عليها في الماضي وتتمنى أن يحبها الجمهور، وألا يغضب منها الرجال لمناصفتها المرأة طوال الوقت وتشجعيها على معرفة حقوقها.

واعادت الشربيني متابعيها الى الحلقة الأولى وسخرها من أخطاء المكياج، باستخدام حواجب ثقيلة غير طبيعية وأحمر شفاه غامق اللون، في حين أن الشيء الوحيد الثابت لديها تمثل بالملابس البيضاء التي كانت ترتديها، وقالت "ايه الروج دا.. مين دي؟".

واضافت "لما كبرت فهمت كل ما الأنسان يقلل أكثر كل ما الحياة تحلو أكثر"، وفقًا لفيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على "انستغرام".