انت الان تتابع خبر تقرير مُفصّل لطقس العراق بالأيام المقبلة.. هل هناك فرصة لتساقط الامطار؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون غائماً جزئياً وأحياناً يكون غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر بعد الظهر، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً وأحياناً يكون غائماً مع تساقط زخات مطر تكون رعدية أحياناً بعد الظهر، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات".وأضافت، أن "طقس يوم الجمعة في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً الى غائم ويتصاعد الغبار في اقسامها الغربية مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة ليلاً تكون رعدية أحياناً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً ممطراً وتكون الامطار خفيفة نهاراً تزداد شدتها بعد الظهر، أما في المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط امطار رعدية خفيفة الى متوسطة الشدة بعد الظهر، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأشار البيان الى، أن "طقس يوم السبت في المنطقة الوسطى سيكون غائماً ممطراً مع فرصة لحدوث عواصف رعدية وتصاعد الغبار في أماكن متفرقة، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً ممطراً مع فرصة لحدوث عواصف رعدية وتصاعد الغبار في أماكن متفرقة، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم وتصاعد الغبار في أماكن متفرقة مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً مساءً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وبينت الهيئة، أن "طقس البلاد ليوم الأحد المقبل في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط امطار خفيفة ومتفرقة يتحسن الطقس تدريجياً بعد الظهر، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً ممطراً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي مع غبار خفيف في عدة اماكن، أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات في عموم البلاد".

