انت الان تتابع خبر انتشار غير مسبوق للنوادي الليلية في العاصمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في كل مرة يدور الحديث عن النوادي التي تنتشر بشكل ملحوظ في العاصمة، ويجري التركيز على ما اذا كانت تحمل اجازة ترخيص، ويتكرر هذا الامر مع كل حملة اغلاق تشنها الجهات المعنية .

تمكنا من الدخول الى احد هذه الاماكن واستمعنا الى مبررات أصحابها في الاستمرار بالعمل.