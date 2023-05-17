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جملة "نجوى كرم زعلك صعب" تتصدر تويتر.. ما قصتها؟

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بغداد - ياسين صفوان - وتداول مدونو مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الهاشتاك "نجوى كرم زعلك صعب"، تعبيراً عن اعجابهم بالأغنية التي طرحتها الفنانة نجوى كرم.

ونشرت نجوى على حساباتها الرسمية فيديو الاغنية وعلقت عليها، "صار الوقت لنسمع سوا الأغنية رقم 5 من ألبوم كاريزما نجوى كرم زعلك صعب".


وتعتبر أغنية "زعلك صعب" الأغنية الخامسة من ألبوم نجوى كرم الجديد الذي يحمل أسم "كاريزما"، والذي تطرح أغنياته بشكل منفرد متتالي، تحمل الاغنية طابع ايقاعية رومنسية وهي من كلمات عامر لاوند، ألحان علي حسون.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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