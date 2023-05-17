انت الان تتابع خبر جملة "نجوى كرم زعلك صعب" تتصدر تويتر.. ما قصتها؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتداول مدونو مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الهاشتاك "نجوى كرم زعلك صعب"، تعبيراً عن اعجابهم بالأغنية التي طرحتها الفنانة نجوى كرم.

ونشرت نجوى على حساباتها الرسمية فيديو الاغنية وعلقت عليها، "صار الوقت لنسمع سوا الأغنية رقم 5 من ألبوم كاريزما نجوى كرم زعلك صعب".