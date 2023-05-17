انت الان تتابع خبر جملة "نجوى كرم زعلك صعب" تتصدر تويتر.. ما قصتها؟ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وتداول مدونو مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الهاشتاك "نجوى كرم زعلك صعب"، تعبيراً عن اعجابهم بالأغنية التي طرحتها الفنانة نجوى كرم.
ونشرت نجوى على حساباتها الرسمية فيديو الاغنية وعلقت عليها، "صار الوقت لنسمع سوا الأغنية رقم 5 من ألبوم كاريزما نجوى كرم زعلك صعب".
وتعتبر أغنية "زعلك صعب" الأغنية الخامسة من ألبوم نجوى كرم الجديد الذي يحمل أسم "كاريزما"، والذي تطرح أغنياته بشكل منفرد متتالي، تحمل الاغنية طابع ايقاعية رومنسية وهي من كلمات عامر لاوند، ألحان علي حسون.