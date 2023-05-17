شكرا لقرائتكم خبر عن هل اكتشاف عدم بكارة الزوجة يُبطل عقد الزواج؟.. عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "بكر رشيد على خلاف الحقيقة.. هل اكتشاف عدم بكارة الزوجة يُبطل عقد الزواج؟"، استعرض خلاله الأزمة الدائرة بين مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وزوجته، والتي وصلت إلى أروقة النيابة العامة يتهم فيها كل منهما الأخر بالتزوير سواء لاكتشاف عدم بكارة الزوجة، وكذا إخفاء بيانات زواج "شاكوش" بأخرى، وهى مخالفات سبق لمحكمتى النقض والاستئناف التصدي لهما، وإليكم التفاصيل كاملة:

"بكر رشيد على خلاف الحقيقة".. هل تُعاقب زوجة "شاكوش" إذا تبين وقوعها في شبهة "تزوير" بعقد زواجها؟ وهل يعاقب الزوج لإخفائه بيانات زواج بأخرى؟.. المشرع اعتبر اكتشاف عدم بكارة الزوجة غير مبطل لعقد الزواج



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