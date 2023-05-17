حال فوزه.. أردوغان يكشف عن السياسة الخارجية لتركيا «بمثل ياباني»

الشارقة - اميمة ياسر -

عبر الرئيس التركي المنتهية ولايته، رجب طيب أردوغان، عن سياسته الخارجية المرتقبة حال فوزه بالانتخابات، مستعينا بمثل ياباني.

وللمرة الأولى في تاريخ تركيا، تترقب البلاد جولة ثانية لانتخاب رئيسها، في الـ 28 من مايو الجاري، بعد دورة أولى فشل فيها ثلاثة مرشحين في بلوغ عتبة الحسم المطلوبة.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات بتركيا النتائج الرسمية حيث حصل أردوغان على 49.51 % من أصوات الناخبين في الجولة الأولى التي جرت الأحد الماضي، مقابل 44.8% لمنافسه المعارض كمال كليجدار أوغلو، بينما حصل المرشح الثالث سنان أوغان على 5.17%، لتنحصر المواجهة القادمة بين الأول والثاني.

وعن السياسة الخارجية، قال أردوغان إن حكومته نفذت سياسة "احتضان جميع دول العالم حتى يومنا هذا، ولن نقوم باتباع سياسة محاباة دولة وتحدي دولة أخرى مثل روسيا، كما فعل حزب الشعب الجمهوري. لا يوجد شيء من هذا القبيل. في سياستنا".

وأضاف الرئيس التركي المنتهية ولايته: "نحن على اتصال دائم مع روسيا والولايات المتحدة والصين والعالم الغربي بأسره،"بصفتي رئيس جمهورية تركيا، لا يوجد زعيم في العالم تقريبًا لدينا موقف سلبي تجاه".

وواصل: "لقد عقدت اجتماعاتي معهم جميعًا بأفضل طريقة ممكنة. سأفعل الشيء نفسه من الآن فصاعدًا. إنه في مصلحة بلدي. لأنه . عندما تستثني بلدًا إلى الجانبً، فإنك تخسر ولن تفوز ".

واستخدم أردوغان مثلا يابانيا، حيث قال: "لا تكسر الرابط بينكما ، حتى ولو بخيط. ربما في يوم من الأيام ستحتاج إليه".

وحول كيفية تشكيل الحكومة الجديدة، قال أردوغان إنه يجب البحث عن العديد من الميزات في مجلس الوزراء المزمع إنشاؤه،مؤكدا أن مجلس الوزراء الحالي قد أعطى اختبارًا كبيرًا في هذه العملية.

وأعرب أردوغان عن أن "الفترة الجديدة ستكون مختلفة بعض الشيء"، متابعاً: "لقد أنجزت هذه الأعمال وأقوم بها الآن، ونخطط لمواصلة الطريق، مع حكومة قوية، من خلال تعويض أوجه القصور الحالية لدينا في فترة جديدة، نأمل من خلال ذلك تعزيز قرن تركيا".