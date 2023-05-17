شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات ترسل طائرتي إمدادات غذائية إلى السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أرسلت دولة الإمارات، طائرتين تحملان 34 طنًا من الإمدادات الغذائية لدعم الشعب السوداني.

ووصلت الطائرة الأولى إلى مطار بورتسودان وعلى متنها 18 طنًا من الإمدادات الغذائية، فيما وصلت الطائرة الثانية إلى تشاد حاملة 16 طنًا لتقديم الدعم العاجل للاجئين السودانيين المتضررين من الظروف الحالية التي تشهدها السودان.



وتأتي المساعدات الجديدة في إطار جهود الإمارات المتواصلة في العمل على تقديم الدعم للسودانيين، وحرصها على توفير احتياجاتهم من المواد الغذائية الضرورية، وذلك انطلاقًا من عمق العلاقات القائمة مع السودان، والتزامًا بمساعدة الدول أثناء الأزمات وحالات الطوارئ.