انت الان تتابع خبر أمريكا.. سرب نحل يهاجم ضابطا ويسقطه أرضا (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي المقطع المصور يظهر الضابط وهو يحاول إبعاد النحل عن وجهه بينما يفقد توازنه ويسقط أرضا.

وأكد مكتب الإطفاء في مدينة لوس أنجلوس حدوث هجوم من قبل سرب النحل على الضابط، مبينا أنه تم نقل الضابط المصاب وشخص آخر إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد تعرضهما للسعات النحل.

وأصدر رجال الإطفاء تحذيرا للسكان بضرورة البقاء في منازلهم وإغلاق النوافذ والأبواب، وتم إرسال فريق خاص لإزالة خلية النحل والتعامل مع الوضع.