شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين "حياة كريمة" و"الأورمان" لبدء التمكين الاقتصادى لـ2000 مستحق بمختلف المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكثيف الجهود لتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية، وفي تعاون يعد الأكبر من نوعه، أعلنت مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان بدء الخطوات التنفيذية في مبادرة "600 ألف باب رزق" التى أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

ويأتي التعاون للبدء في تنفيذ أول 2000 مشروع للتمكين الاقتصادي بالتركيز على الحالات المستحقة للدعم في كافة محافظات الجمهورية، بتكلفة إجمالية 60 مليون جنيه على أن تنطلق المرحلة الأولى من محافظتي الفيوم وبني سويف.

وتعتبر هذه الخطوة الأولى في خطة مؤسسات وأعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للتمكين الاقتصادي للحالات غير القادرة اقتصاديًا والمستحقة للدعم، لتوفير مشاريع إنتاجية فى جميع المحافظات.

‎وأوضحت مؤسسة حياة كريمة، أن عملية اختيار المستفيدين المحافظتين، تمت بالتعاون بين حياة كريمة وجمعية الأورمان من خلال التركيز على الفئات المستحقة للدعم والتي تضم (المرأة المعيلة وذوي الهمم)، وتستهدف المرحلة الأولى تمكينهم في الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتهم في أعمال منتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لأسرهم وتوفير فرص عمل لهم للخروج من دائرة الاحتياج إلى الاكتفاء والإنتاج.

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وتستهدف مبادرة "600 ألف باب رزق" توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عن المواطنين في كافة محافظات الجمهورية، سعيًا لتحقيق التنمية المجتمعية وإعانة الأسر لتلبية احتياجاتهم المعيشية في ظل تبعات الأزمة العالمية الحالية.