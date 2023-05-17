شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة عن "تحت الوصاية": نجحنا مع المتحدة فى تسليط الضوء على قضية هامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن المجلس نجح مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى تقديم أعمال درامية تسلط الضوء على قضايا هامة، من شأنها تغيير الوعى المجتمعى إزاء هذه القضايا، ولعل أخرها مسلسل "تحت الوصاية".

جاء خلال مشاركتها عبر تقنيه الفيديو كونفرانس فى اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الاعاقة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور عبد الهادى القصبى، خلال مناقشة مشروع موازنة المجلس القومى للعام المالى الجديد 2023/2024 تعقيبا على الاشادة البرلمانية بمسلسل "تحت الوصاية".

وأضافت مايا مرسى، أن الدراما من أهم الآليات فى العالم التى تسهم فى تغيير الوعى، معربه عن أملها أن تأخذ المرأة حق الوصاية فى رعاية ابنائها لاسيما بعد وفاة الأب.

وتعقيبا على تساؤل النائبة هيام الطباخ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول دور المجلس فى دعم وتهيئة المناخ من خلال برنامج للاجئات والوافدات، أكدت "مايا مرسي" احتضان مصر جميع الأشقاء والوافدين، لاسيما وما تشهده دول كثير محيطة بصراعات ترتبط بأسباب مختلفة، وعادة ما يكون العدد الاكبر من النازحين سيدات وأطفال.

ولفتت "مرسي" إلى وجود برامج للوافدات لتدريبهن على الحرف مما يساعد على خلق فرص عمل لهم، ومنها ما هو فى الجيزة فضلا عن المحافظات التى يتواجدن فيها ويتم مساعدتهم فى المشروعات، مشيرة إلى أن كثير منهم اصبحوا ينتجوا ومنهم من يقوم بصناعه البسكوت.