شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن مبادرة "تكافؤ" التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يقدم منحا دراسية لطلاب الجامعات التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي ممثلاً في مؤسسة صناع الخير للتنمية إحدي كيانات التحالف اليوم الأربعاء احتفالية كبري لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "تكافؤ" بجامعة برج العرب التكنولوجية بمحافظة الاسكندرية وذلك ضمن جهود التحالف الوطني للإرتقاء بالمنظومة التعليمية وتنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تضمنت الفعاليات تقديم شيكات المنح الدراسية الشاملة لعدد 52 طالب من طلاب جامعة برج العرب التكنولوجية النابغين من غير القادرين وذلك لدعمهم وتشجيعهم علي استمرار تفوقهم.

كما تم إطلاق حملة موسعة لتوعية طلاب الجامعات التكنولوجية بالاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمى والشمول المالى التى دعي الرئيس السيسي إلى سرعة تطبيقها والتعريف بأهميتها.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلق فى شهر مارس 2022، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدنى ، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 25 ألف جمعية قاعدية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي فى المحافظات، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم في عضويته 30 اتحادا نوعيًا و27 اتحادا إقليميًا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.