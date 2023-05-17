شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الامارات يمنح محمد البواردي وسام الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - منح رئيس الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وزير الدولة لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي وسام الاتحاد، تكريمًا وتقديرًا لعطائه وجهوده المُخلصة في خدمة الوطن، خلال مسيرة امتدّت نحو 42 عاما، تولّى خلالها كثيرًا من المسؤوليات والمهام المختلفة.

وسلّم نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الوسام لمحمد أحمد البواردي، في مراسم بقصر الوطن، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

وأكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن منح رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،الوسام لمحمد أحمد البواردي، يُجسّد رؤية القيادة الحكيمة وحرصها على تكريم أبناء الوطن المُخلصين وأصحاب الكفاءات والجهود المُتميزة في خدمة الوطن والإسهام في تنميته وتقدّمه، في مختلف المناصب الوظيفية.

وأشاد بجهود وزير الدولة لشؤون الدفاع في تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في المجالات كافة، وتفانيه في خدمة الوطن والمواطنين، وإخلاصه في العمل وحرصه على التميّز في جميع الوظائف والمسؤوليات العُليا التي تولّاها، مُتمنيًا له التوفيق في مختلف مهامه ومسؤولياته في المُستقبل.

بدوره، عبّر محمد أحمد البواردي عن خالص شكره لرئيس الدولة، لتكريمه بالوسام، مُشيدًا بجهود القيادة في خدمة الوطن والعمل على تنميته وازدهاره، مؤكدًا أن توجيهاته تُرسّخ قيمة العطاء والعمل الجادّ من أجل رفعة الوطن وريادته.

كما توجّه بالشكر إلى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على إسهاماته الجليلة في تنمية الوطن وخدمة المواطن، مُعربًا عن فخره بوسام الاتحاد لما يرمز إليه من قيم الولاء والانتماء والعطاء لخدمة الوطن، وتنفيذ رؤية الدولة في تحقيق ريادتها وحماية مصالحها وتعزيز أهدافها في ميادين السيادة والتنمية كافة