شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسي: رفع مطالب السيدات في حملة "بلدي أمانة" لأمانه الحوار الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المجلس أطلق حملة جديدة تحت مسمي " بلدي أمانة" لتوعية السيدات في المحافظات لاسيما بالقري المختلفة، بالخدمات التي تقدمها الحكومة لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية وكذا سماع المشاكل التي تعاني منها، وإيجاد حلول لها.

جاء ذلك خلال مشاركتها عبر تقنيه الفيديو كونفرانس في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، خلال مناقشة مشروع موازنة المجلس القومي للعام المالي الجديد 2023/2024.

وأضافت "مايا مرسي" أنه سيتم رفع جميع المشاكل التي ستطرحها السيدات لأمانة الحوار الوطني، الذي يجمع كافة الفئات المجتمعية، لاسيما وأهمية صوت الشارع ومعرفه ماذا يريد.

وعن التساؤلات البرلمانية خلال الاجتماع عن تمكين السيدات من ذوي الإعاقة، أكدت رئيسه المجلس القومي للمرأة أن هناك لجنة للإعاقة تقودها هبة هجرس، وهناك دمج كامل لهذه القضية في كافة الأنشطة التي يقوم بها المجلس.

ونوهت مايا إلي برنامج "نورا وضياء" الذي انطلق في محافظتي أسيوط وسوهاج، ويتعامل مع فئه عمريه هامة، كانت محيرة، واعتبرها "حلقة مفقودة"، لاسيما وأن الفتيات أصبحن في هذه الأعمار علي دارية واسعه بكثير من مجريات الأمور مع التطورات العالمية، بالتالي فتبني هذه الفئة العمرية مبكرا يجعلنا نعالج كثير من المشاكل الكبيرة التي قد تلاحق هذه الفتيات في أعمار أكبر ويجعلهن أكثر تأهيلا ودراية، وقد حصل هذا البرنامج علي إشادة أممية.