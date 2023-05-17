شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" تقر 363.5 مليون جنيه موازنة المجلس القومي للمرأة عام 23/24 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، خلال إجتماعها اليوم الأربعاء على مشروع الموازنة العامة للمجلس القومي للمرأة للعام المالي 2023/2024، بإجمالي 363 مليونا و517 ألف جنيه مقابل 419 مليونا و956 ألف جنيه العام المالي الجاري 2022/2023، مع مطالبه وزارة التخطيط بتوفير الاعتمادات المالية كلما أمكن علي مدار السنة المالية لتغطية أنشطة الباب السادس.

من جانبه أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، علي المكاسب التي حصلت عليها المرأه المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد الحكم، والتي تعد نقطة تحول يسجلها التاريخ بأحرف من نور.

وثمن "القصبي" جهود المجلس القومي للمرأة، والانشطة والبرامج الهامة التي ينفذها على الأرض، لاسيما ما يخص تمكين المرأة اقتصاديا، مشيرا إلى أن اجماع الكل داخل جلسات لجان الحوار الوطني أهمية هذا التمكين.

واستطرد "القصبي" عن أهمية تمكين المرأه قائلا : " الشعب لديه عزه وكرامة ومش عايز يفضل يتلقي دعم، تريد السيدات تمكينهم اقتصاديا وأن يتاح لهن فرص عمل بكرامة، بالتالي احي المجلس القومي للمرأه علي هذا الاتجاه المحمود، ونحرص على متابعة أدائه والنتائج الملموسة".

بدورها أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة أن هناك ارداة غير مسبوقة في مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المرأه، ونرى آثارها وانعكاساتها علي التمثيل المصري للمرأة عالميا ومنها الأمم المتحدة.

وأثنت "مايا مرسي" على الجهود التي تقوم بها اللجنة البرلمانية في ملف الحماية الاجتماعية لاسيما لسيدات مصر، وكذا زوجات الشهداء وأسرهم، ووجهت الشكر للمجلس النيابي على التشريعات الداعمة للمرأة المصرية، ولعل آخرها تعديلات قانون الجنسية.