"صحة النواب" تطالب "الاعتماد والرقابة الصحية" بمراجعة أكواد إنشاء المستشفيات

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة خاطبت هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بوزارة الصحة لمراجعة أكواد إنشاء المستشفيات الحديثة، لاسيما فى ظل المطالبة بتخفيض أوجه الصرف على الأبنية والاستفادة منها فى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى.

جاء ذلك على خلفية ما أثارته النائبة إيرين سعيد عضو اللجنة حول ضرورة الاتجاه إلى التقشف الحكومى خلال هذه المرحلة، وذلك للظروف الاقتصادية التى يعيشها العالم بأثره.

وأشار الدكتور أشرف حاتم إلى أن هذه الملاحظة تم إرسالها لوزارة الصحة لمراجعة أكواد الإنشاء لهذه المستشفيات، قائلا: "احنا مش فى سويسرا والأهم عندنا ليس الشكل المعمارى للمستشفى ولكن الخدمة الصحية التى تقدم".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لموازنة العام المالى 2023-2024، لمديريات الصحة بالمحافظات والهيئة العامة للرعاية الصحية والاعتماد والرقابة.

وشدد الدكتور أشرف حاتم إلى أنه سيتم رفع توصية لوزارة المالية لتخصيص دعم إضافى مليار جنيه فى الباب الثانى.